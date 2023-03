METEO: MALTEMPO tra martedì e mercoledì, tornerà anche la NEVE, ecco le regioni coinvolte

Una nuova perturbazione è attesa sull'Italia tra lunedi sera, martedi e parte di mercoledì. Sarà preceduta da correnti miti sud-occidentali e seguita da aria fredda di matrice artica abbastanza secca, che si farà sentire sull'Italia con forti venti settentrionali ed una marcata diminuzione delle temperature tra mercoledi e le prime ore di giovedì.

La domanda più annosa è sempre la stessa: pioverà anche al nord? Per la giornata di martedi le notizie sono abbastanza confortanti anche se si teme che il tessuto piovoso non sia compatto. In altre parole, alcune regioni purtroppo rischieranno di vedere poco in termini di millimetri.

Facciamo comunque parlare le mappe. La prima mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia per l'intera giornata di martedi 14 marzo:

Le precipitazioni sulle regioni settentrionali saranno concentrate tra la notte e la prima mattinata, poi il sereno avrà fretta di imporsi sulle nubi ad iniziare da ovest. Nella mappa abbiamo segnato le aree che potrebbero vedere poco o essere saltate dai fenomeni. Purtroppo tra queste ci sono parte del Piemonte e del Ponente Ligure, oltre alla bassa Lombardia e l'Emilia Romagna, anche se quest'ultima regione potrebbe essere ripresa nella giornata di mercoledi 15

Piogge sparse e rovesci nell'arco della giornata anche sul Tirreno e le aree interne, per il resto il tempo sarà asciutto ed ancora molto mite stante le correnti sud-occidentali.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nella giornata di mercoledi 15 marzo:

Ecco l'aria fredda che inseguirà la perturbazione con forti venti settentrionali ed un calo progressivo delle temperature.

Il nord sarà già col sereno, se si eccettua qualche rovescio sull'Emilia Romagna, nevoso oltre gli 800 metri. Qualche rovescio è atteso al centro con fiocchi di neve anche qui in Appennino oltre gli 800 metri. Rovesci anche al sud specie sulla Puglia, la Calabria e la Sicilia settentrionale. Clima ventoso e temperature in calo su tutte le regioni.

Il picco di questa breve parentesi più fredda si avrà probabilmente nella prima mattinata di giovedi 16 marzo.

