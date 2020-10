Meteo: maltempo su tutta Italia, rischio temporali violenti al sud

L'ennesima perturbazione atlantica arrivata nel Mediterraneo sta avvolgendo buona parte della penisola,. L'ondata di maltempo sta colpendo principalmente il nord-est e il centro Italia in queste ore, ma la giornata riserva ancora molte piogge e temporali come vedremo tra pochi attimi.

METEO 15 OTTOBRE 2020 | Sulle regioni settentrionali continuerà a piovere praticamente sino al termine della giornata, soprattutto sul Triveneto. Fenomeni invece sempre più deboli sulle regioni nord-occidentali fino al totale esaurimento tra pomeriggio e sera. La neve scenderà sulle Alpi fin verso gli 800/1200m metri di quota tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 1200 metri tra Lombardia e Piemonte.

Al centro ancora instabilità sparsa specie su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, ma non ci aspettiamo temporali o rovesci particolarmente intensi.



FORTE MALTEMPO AL SUD | Saranno le regioni meridionali a fare i conti con i fenomeni più severi specie nel pomeriggio. Tra Sicilia, Calabria e Puglia (versante ionico del sud) ci sarà la confluenza netta tra le correnti fredde nord atlantiche e il caldo vento di scirocco: il risultato sarà la formazione di vasti e potenti temporali che dalla Sicilia orientale si estenderanno rapidamente alla Calabria e alla Puglia meridionale. I fenomeni potranno risultare a tratti estremi, in particolare su Calabria ionica e Salento: qui ci aspettiamo piogge a carattere di nubifragio con accumuli localmente rilevanti (anche superiori ai 100 mm). Non sono escluse grandinate e fortissimi colpi di vento.

Il centro europeo specializzato nei fenomeni estremi (ESTOFEX) ha lanciato l'allarme di livello 2 (su scala da 1 a 3) per la fascia ionica dalla Sicilia alla Puglia.

Piogge e rovesci in arrivo anche su Puglia centro-settentrionale, Basilicata e Campania, ma in misura nettamente inferiore al versante ionico.