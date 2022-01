Meteo - MALTEMPO carico di NEVE in arrivo: vi diciamo dove e quando

La prima mappa mostra la situazione attesa in Italia nella notte tra domenica 9 e lunedi 10 gennaio:

Un nucleo freddo di matrice artica si getterà sull'Italia determinando una depressione in movimento da nord verso sud. Il centro e il meridione risentiranno di condizioni perturbate con neve anche a bassa quota, mentre il nord verrà quasi completamente saltato dai fenomeni anche se avrà un calo delle temperature.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni previste in Italia nell'arco di domenica 9 gennaio:

Nord Italia e l'alta Toscana saltati dai fenomeni a parte le solite nevicate sui settori alpini di confine. Sul resto d'Italia tempo instabile e con temperature in forte calo. Rovesci di neve fino a 200-400 metri saranno possibili tra l'entroterra toscano, l'Umbria, le Marche e l'Abruzzo; 700- 800 metri su Campania, Sardegna e Calabria, 900-1000 metri in Sicilia. Venti forti e mari in cattive condizioni.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese per lunedi 10 gennaio:

Italia divisa in due: nord, medio-alto Tirreno e Sardegna al secco. Maltempo invece sul medio Adriatico e al meridione con rovesci e neve sopra i 400-500 metri tra Abruzzo e Molise, 700-900 metri sul resto del meridione e la Sicilia. Venti molto forti di Tramontana e temperature basse.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

