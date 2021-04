Meteo: MAGGIO sarà un mese instabile su mezza Italia e caldo al sud?

Ci sono carte estreme stamane in un senso e nell'altro che compaiono nelle corse perturbatrici dei principali modelli. Sono carte che suggeriscono condizioni di maltempo anche spiccate, ma anche carte che ipotizzano scenari molto più ottimisti, con l'alta pressione protesa a proteggere il Mediterraneo centrale per lo stesso periodo.



Vediamole ancora queste mappe, che ci pongono in una condizione di incertezza, sono previste entrambe per mercoledì 5 maggio, una perturbata, l'altra anticiclonica:

Chi avrà ragione? Come sempre in questi casi si fa riferimento alla media degli scenari, che suggerisce la persistenza di un flusso mediamente instabile tra nord e centro e tempo migliore al sud, come si nota nella sequenza che vi mostriamo qui sotto attesa rispettivamente per mercoledì 5 e venerdì 7 maggio:

Le temperature per tutta la prima decade del mese potrebbero avvicinarsi spesso alla media stagionale al nord, ma anche al centro, mentre risulterebbero leggermente più calde della media al sud.



Fresco invece sul nord Europa con temperature inferiori alla media, specie su Regno Unito e Scandinavia.