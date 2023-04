Meteo: Maggio parte col MALTEMPO!

Dal week-end le condizioni meteo cambieranno drasticamente su buona parte d'Italia. L'anticiclone africano sarà spazzato via da correnti più fresche e instabili nord-atlantiche, le quali scaveranno una depressione piuttosto intensa e al tempo stesso dai movimenti limitati, tanto da poter persistere nel Mediterraneo per diversi giorni.

Tutto avrà inizio domenica, come già accennato in questo articolo. I flussi freschi da nord-ovest scateneranno parecchi temporali e rovesci, anche con grandine, già da domenica su buona parte del nord (specie al Nordovest). Contemporaneamente l'instabilità crescerà anche nei settori interni del centro e del sud.

Ma il maltempo entrerà nel vivo proprio all'avvio di Maggio! Vediamo il tempo previsto giorno per giorno:

LUNEDI' 1° MAGGIO: maltempo diffuso e persistente su gran parte del nord. Accumuli importanti sul Nordovest. Rovesci e temporali su Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Campania. Fenomeni più sparsi su Calabria, Sicilia, Lazio, Toscana e Umbria (anche con pause asciutte). Poco nuvoloso in Sardegna.

MARTEDI' 2 MAGGIO: la depressione si sposta sul basso Tirreno, pertanto maltempo diffuso su centro e sud Italia. Ultimi fenomeni al nord, con tendenza ad un miglioramento.

MERCOLEDI' 3 MAGGIO: depressione persistente sul centro-sud, ancora maltempo diffuso e locali forti temporali con grandine! Isolati temporali al nord, ma nel complesso il tempo sarà più stabile.