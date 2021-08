Meteo LIVE: fronte instabile sul centro Italia, le temperature stanno crollando. Fresco a breve anche su tutto il sud

Un fronte d'aria decisamente fresca, la più fresca mai arrivata nel corso di questa estate, sta attraversando in queste ore le regioni centrali. Il fronte nuvoloso sta arrecando notevole instabilità su Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, e contemporaneamente sta generando un marcato calo delle temperature.

Negli ultimi minuti la temperatura è crollata a ben 16°C sia su Ancona che su Pescara, mentre si abbatteva un forte acquazzone con lampi e tuoni. Temperature anche più basse nelle aree interne abruzzesi e marchigiane, mentre in montagna la colonnina di mercurio è scesa addirittura sotto i 10°C (oltre i 1500 metri).

Qualche isolato temporale sta colpendo anche la Puglia centrale, ma non è legato al fronte fresco situato sul centro Italia.

Nelle prossime ore l'instabilità e l'aria più fresca si muoveranno verso sud: acquazzoni e temporali interesseranno le aree interne della Campania, Molise, parte della Basilicata e la Puglia centro-settentrionale tra tardo pomeriggio e sera, mentre altrove avremo prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. L'aria fresca, invece, riuscirà ad invadere tutto il Meridione tra questa sera e le ore notturne: la colonnina di mercurio si porterà sotto i 20°C su coste e pianure pugliesi, campane e lucane. Domani, all'alba, le temperature saranno gradevoli su tutto il sud, anche su Calabria e Sicilia.