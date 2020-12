Meteo: la veloce ma intensa NEVICATA in pianura al nord tra domenica sera e lunedì (mappe!)

E' in arrivo una importante nevicata tra domenica sera e lunedì mattina sulla Valpadana e sull'arco alpino centro orientale sin sui fondovalle, meno coinvolte ma comunque sotto qualche centimetro di neve anche le zone alpine occidentali e l'ovest del Piemonte in genere.



L'Appennino ligure vivrà alterne vicende con alcune zone del Ponente coinvolte, mentre sul Levante la forza del Libeccio mite prevarrà sull'aria fredda e probabilmente pioverà.



Sull'Emilia-Romagna la neve rimarrà limitata al Piacentino, mentre il resto della regione si troverà sottovento alle correnti di Libeccio e non dovrebbe sperimentare nevicate.



Le zone più colpite dalle nevicate saranno la Lombardia occidentale ed inizialmente anche il resto della regione, l'alto Veneto e l'alto Friuli, poi soprattutto il settore alpino centro-orientale sin nei fondovalle.



Come mai questa distribuzione delle nevicate? Come si arriverà ad avere la neve in pianura?

L'aria fredda in arrivo tra Natale e Santo Stefano sarà sufficiente per preparare il terreno alla nevicata, grazie anche al fatto che l'umidità diminuirà esponenzialmente ed è proprio l'iniziale secchezza dell'aria a favorire un'ulteriore flessione delle temperature, con l'inizio delle precipitazioni sino alla sua saturazione, ma in agguato c'è un Libeccio molto teso che si mangerà il freddo a tutte le quote su Levante ligure, Emilia-Romagna, Cremonese, Mantovano, padovano, veneziano e coste venete in genere, meno sul resto del nord.



Dunque la partita della neve si giocherà su questo fondamentale punto. La perturbazione in arrivo comincerà ad agire sul nord-ovest entro la serata di domenica portando neve su est Piemonte, gran parte della Lombardia, sul Veneto occidentale, l'arco alpino centro occidentale e sull'Appennino ligure, da notare la possibilità di fiocchi a quote molto basse anche sulla Toscana settentrionale, e di neve in pianura sull'Emilia occidetnale, segnatamente il Piacentino! Guarda la sequenza (in verde e giallo la neve):

Nella seconda parte della notte su lunedì ecco la massima estensione ed intensità della nevicata, coinvolto quasi tutto il nord, con neve copiosa in pianura (in giallo e marroncino) su Lombardia, est Piemonte, Appennino ligure, specie versante padano, Prealpi, pianura veneto e friulana, neve lungo la dorsale appenninica oltre i 900-1000m in rialzo.

In mattinata lunedi il Libeccio avrà asportato il freddo su tutto il centro e il sud, mentre al nord resisterà soprattutto al nord del Po e in particolare sino all'ovest della Lombardia e nei fondovalle alpini, dove la nevicata continuerà sino al pomeriggio sui settori centro orientali, ma seguiterà ancora a nevicare sulla Lombardia in pianura, sia pure mista a pioggia, e su parte dell'alto Veneto, Bellunese, Vicentino, alto Pordenonese, alto Udinese, Val d'Adige, Isarco, neve residua sul Piemonte e la Valle d'Aosta, ma anche il Ponente ligure sin quasi in costa grazie alla Tramontana, piogge sull'Emilia-Roamgna, temporali sulla Toscana e la Sardegna, guarda:

Seguirà poi un rapido miglioramento al nord-ovest, ancora fenomeni sino a sera ma attenuati all'estremo nord-est, forti piogge sulle regioni centrali, da notare la resistenza di una sacca d'aria fredda al nord-ovest, queste le temperature infatti previste a 700m:

Una situazione che, con la neve che potrebbe permanere al suolo per qualche giorno, potrebbe trasformare l'ovest della Valpadana in una sorta di mini freezer, con potenziale preparazione di un ambiente ancora favorevole ad altre nevicate nei giorni successivi.