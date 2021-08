Meteo: la settimana parte col gran caldo ma tornano i temporali su alcune regioni

L'anticiclone africano inizia a barcollare: la nuova settimana porterà un graduale indebolimento della vasta alta pressione grazie ad infiltrazioni di aria più fresca alle alte quote che, pian piano, riusciranno ad invadere dapprima il nord e poi il centro-sud.

Il grande caldo, finalmente, pare avere le ore contate. Da domani le temperature inizieranno a scendere al nord, poi invece toccherà al centro-sud tra mercoledì e giovedì.

METEO 16 AGOSTO 2021 | Per il momento concentriamoci sulla giornata odierna, che sarà ancora molto calda. Le temperature raggiungeranno i 37-39°C su tante località della pianura Padana e poi anche nelle zone interne del centro tra Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise e Lazio. Caldo e afa avvolgeranno anche il sud e le isole, ma con temperature leggermente inferiori rispetto al nord.

Ci sono delle novità: quest'oggi tornerà il rischio di temporali al nord grazie ai primi refoli freschi e instabili in arrivo da ovest/nord-ovest. Ci aspettiamo la formazione di locali intensi temporali su Trentino alto Adige, alta Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia (specie Alpi e Prealpi) in sconfinamento alle alte pianure lombardo-venete e alle coste friulane.

Con probabilità un po' più bassa qualche isolato fenomeno potrebbe svilupparsi anche sul resto della Pianura Padana in serata: non escludiamo intense, ma localizzate, grandinate nelle aree suddette.