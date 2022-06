METEO: la settimana parte col caldo INTENSO, ma si avvicinano i temporali

L'anticiclone africano è ancora il protagonista indiscusso nel Mediterraneo centrale, ma la sua egemonia traballerà ben presto grazie all'ingresso di un flusso d'aria più secca e fresca dal nord Atlantico. Le temperature sono ancora altissime da nord a sud, in particolare al Meridione dove le minime notturne sono state superiori ai 25-26°C su tantissime località, rendendo il caldo particolarmente insopportabile anche in piena notte.La giornata odierna sarà prevalentemente stabile su quasi tutta Italia: avremo caldo e bel tempo al centro e al sud, con temperature massime ancora una volta sopra le medie, fino a 38-40°C nei settori interni delle isole maggiori.

Caldo anche al nord, con massime fino a 30-31°C, ma tra pomeriggio e sera sarà facile imbattersi in acquazzoni e temporali sparsi su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino alto Adige. Maccaja in Liguria.

L'instabilità diverrà più frequente e intensa domani su tutto il nord, poi nei giorni successivi toccherà anche al centro e al sud vedersela coi temporali e con un netto calo delle temperature!