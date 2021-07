Meteo: la settimana parte ancora con caldo e Sole, ma quanto durerà?

Settimana nuova, situazione vecchia: l'alta pressione è ancora protagonista indiscussa su tutto il Mediterraneo anche se le carte in tavola sono destinate a cambiare.

Osservando le immagini satellitari emerge, per l'ennesima volta, un'Italia quasi totalmente sgombra da nubi, mentre le perturbazioni prediligono l'Europa nord-occidentale. A partire da domani l'anticiclone arretrerà gradualmente e lascerà spazio a forti e fresche correnti atlantiche che invaderanno tutto il nord Italia. Questo flusso fresco scatenerà numerosi acquazzoni e temporali, localmente molto intensi, dal Piemonte al Triveneto.

Il centro-sud entrerà in scena da mercoledì/giovedì ed anche qui il passaggio dal caldo intenso al clima più fresco potrebbe non passare inosservato.

METEO 12 LUGLIO 2021 | Sereno su quasi tutta Italia al mattino e pomeriggio, ad eccezione di isolati annuvolamenti in Liguria e Piemonte. In serata primi segni di peggioramento sul nord-ovest per l'avvicinamento della forte perturbazione che poi domani invaderà tutto il nord.

Rischio temporali intensi su Piemonte e Valle d'Aosta in serata.



Caldo in intensificazione su tutto il centro-sud: le massime sfioreranno i 36-37°C nelle zone interne del sud e delle isole maggiori. Caldo intenso anche al centro ed Emilia Romagna.