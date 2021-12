Meteo: la settimana inizia tra Sole e nubi, nuovo CALO delle temperature in vista

Un risveglio freddo ma nel complesso stabile in Italia quest'oggi, come si evince anche dallo scatto satellitare. Eccetto un po' di nebbie sulla pianura Padana orientale e un po' di nubi basse su Calabria tirrenica e medio-alto Tirreno/mar Ligure, troviamo tanto Sole su quasi tutto lo Stivale. Insomma è fin troppo evidente la presenza dell'anticiclone, che tiene alla larga ogni sortita offensiva sia da ovest (dall'atlantico) che da est (dall'Europa orientale).

Nelle prossime ore le correnti fredde orientali proveranno a lambire la nostra penisola, riuscendoci solo molto marginalmente a causa dell'invadenza dell'alta pressione. Pertanto ci aspettiamo un consistente calo delle temperature già oggi pomeriggio su tutta Italia, soprattutto sul lato adriatico e al sud, dopodiché l'apice del freddo lo percepiremo nella notte e domani mattina quando avremo temperature minime vicine allo zero a bassa quota e sotto lo zero nelle aree interne e montuose.I fenomeni, tuttavia, saranno quasi inesistenti! Avremo un aumento delle nubi su Marche, Abruzzo, Romagna, Molise, Puglia, ma con piogge molto deboli e rare (più probabili tra stasera e le ore notturne). Qualche fiocco di neve in Appennino oltre i 500-600 metri.

Nel frattempo le nubi basse non molleranno la presa sul lato tirrenico centro-settentrionale. Il nord invece vedrà ancora totale stabilità tra Sole e banchi di nebbia.

Piogge totali previste fino a martedì sera, quasi del tutto inesistenti!

Per un cambiamento più corposo, ad opera delle correnti atlantiche, bisognerà attendere la seconda parte della settimana e la giornata di Natale.