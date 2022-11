Meteo: la prossima settimana si entrerà in MODALITA' INVERNALE?

Il 30 novembre l'autunno meteorologico cederà il testimone all'inverno (meteorologico). Quest'anno sembra che la scadenza voglia essere rispettata anche dalla natura; la situazione a partire dalla settimana prossima, tenderà a cambiare radicalmente, con l'arrivo dei primi freddi e forse alcune nevicate a bassa quota specie al nord.

Per farla breve, se ne andranno le umide correnti occidentali, mentre subentrerà un flusso freddo di matrice orientale con formazioni di depressioni mediterranee e maltempo su diverse regioni.

La prima mappa mostra la situazione prevista dallo scenario ufficiale del modello americano per il pomeriggio-sera di lunedi 28 novembre:

Notiamo la presenza di una depressione in sede italica che potrebbe determinare un nuovo peggioramento sullo Stivale ad iniziare dalle regioni settentrionali.

La cosa più interessante riguarderà però il lato termico. Osservate i valori previsti a 1500 metri per la medesima giornata:

Nottiamo una buona fetta di continente con isoterme alla medesima quota al di sotto dello zero...anche pesantemente sull'estremo lembo orientale. Tutto ciò potrebbe determinare le prime nevicate a bassa quota al nord (probabilmente non ancora in pianura) tra lunedi 28 e martedi 29 novembre, qualora questo impianto venisse confermato.

Non ci resta che attendere il responso delle nuove emissioni per stabilire se questa linea sarà credibile o meno. Continuate quindi a seguirci!

