Meteo: la perturbazione insiste sull'Italia, oggi piogge e temporali anche forti al Centro-Sud

Il vortice ciclonico responsabile dell'eccezionale ondata di maltempo in atto, che ha causato un disastroso evento alluvionale in Emilia Romagna (come abbiamo visto in questo articolo), continuerà ad alimentare condizioni di instabilità anche nella giornata odierna, seppur con toni meno estremi rispetto alle scorse ore.

Un progressivo miglioramento è atteso proprio sull'Emilia Romagna con la graduale attenuazione delle piogge (già cessate su buona parte della Romagna), previste attenuarsi anche sul comparto centro-occidentale fra tarda mattinata e pomeriggio.

La perturbazione però, come detto, continuerà a insistere sulla penisola e nella giornata odierna porterà ancora tante piogge e temporali soprattutto al Centro-Sud: Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Puglia centro-settentrionale saranno le regioni più colpite, con fenomeni localmente di forte intensità e a carattere temporalesco che saranno più diffusi durante le ore pomeridiane.

Precipitazioni previste oggi 17 Maggio: ancora forti piogge e temporali al Centro-Sud e sull'Emilia Romagna (qui in miglioramento da tarda mattinata/pomeriggio)

Le piogge non mancheranno anche su altri settori ma saranno generalmente più deboli e occasionali, in particolare al Nord si attende un miglioramento nella seconda parte del giorno con generale attenuazione delle piogge.