Meteo: la giornata parte bene, ma occhio a temporali e acquazzoni

Il satellite ci mostra un'Italia quasi del tutto sgombra da nubi e da situazioni di maltempo, ma non deve trarci in inganno! Non vi è, al momento, un campo di alta pressione nel Mediterraneo e pertanto dovremo aspettarci un ritorno dell'instabilità durante le ore più turbolente della giornata.Ci riferiamo, ovviamente, al pomeriggio e le primissime ore della sera: i contrasti tra le alte temperature al suolo (fino a 23-24°C nelle zone interne) e l'aria più fresca alle alte quote darà vita a una serie di rovesci e temporali su tante località da nord a sud. Le preferite dal maltempo saranno senza dubbio le aree montuose e collinari, ma anche quelle interne e lontane dal mare.

I fenomeni più intensi potranno manifestarsi nel pomeriggio nelle zone interne di Abruzzo, Umbria, Molise e Marche. Isolati acquazzoni su Basilicata, zone interne pugliesi, campane e calabresi, Toscana, Appennino emiliano, zone interne della Liguria, Piemonte, Lombardia e lungo l'arco alpino.