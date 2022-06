METEO: l'Italia sgombra da nubi, il caldo ora farà sul serio

È un inizio di settimana molto stabile su tutta Italia come tutti potete notare sia osservando lo scatto satellitare o più semplicemente affacciandovi dalla finestra. L'anticiclone africano sta avvolgendo tutta Italia ed è pronto ad inviare impulsi molto caldi che faranno impennare le temperature da nord a sud nel corso della settimana.Oggi avremo tempo stabile e soleggiato su tutta la penisola, eccezion fatta per rari temporali pomeridiani sull'arco alpino. Le temperature aumenteranno su tutta Italia, fino a sfiorare i 37°C in Sardegna e i 34-35°C nelle aree interne del lato tirrenico e in pianura Padana. L'aumento termico interesserà anche le regioni adriatiche e il sud, che nelle scorse 48 ore avevano usufruito di un discreto vento di maestrale.

Il caldo diverrà eccezionale nei prossimi giorni soprattutto al centro e al sud, tanto che le temperature potranno sfiorare i 40-41°C nei settori interni nei giorni di mercoledì, giovedì e venerdì. Il nord raggiungerà l'apice del caldo durante la giornata di martedì, dopodiché potrebbe concretizzarsi un lieve calo termico stante l'arrivo di acquazzoni e temporali.