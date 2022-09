Meteo: l'Italia ostaggio di TEMPORALI anche INTENSI

Questa mattina vi mostriamo la mappa delle fulminazioni in Italia, per cercare di capire dove si stanno concentrando i temporali, in quanto non tutte le regioni sono interessate da fenomeni:

Non si tratta di un passaggio frontale democratico perchè molte regioni sono rimaste a secco. Questa mattina è attivo un temporale autorigenerante sulla Toscana centrale con accumuli già oltre i 100mm. Temporali molto intensi anche tra alto Piemonte, alta Lombardia ed in tendenza anche sul Triveneto. Su tutte le altre regioni non abbiamo avuto fenomeni.

Cosa capiterà oggi in Italia? Di seguito il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di giovedi 8 settembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Soleggiamento compromesso su quasi tutto il nord e il centro dove agiranno temporali localizzati, ma intensi. Soleggiamento invece ottimo al sud e sulla Sicilia dove farà anche caldo.

Dal punto di vista termico, ecco i valori previsti per il pomeriggio odierno in Italia, attorno alle ore 16:

Nonostante i temporali, farà ancora caldo. Punte di 35° sulla Sardegna e sulla Puglia, 34° in Sicilia e 32° in Calabria. Sul resto d'Italia valori quasi ovunque superiori a 25°, con isolate punte di 30-31°.

Infine, questo è il soleggiamento atteso per domani, venerdi 9 settembre, sempre tra le 9 e le 16:

Soleggiamento ovunque migliore sull'Italia. Resteranno addensamenti al nord-est e qua e la al centro e al sud con rischio ancora di qualche temporale. Lieve calo termico stante l'ingresso di aria più fresca da nord-ovest.

