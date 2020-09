Meteo: l'estate settembrina continua, aumentano ancora le TEMPERATURE

La stagione avanza ed ormai le notti diventano sempre più lunghe, le perturbazioni aumentano e la dispersione del calore si accentua. È proprio l'aumento costante dei minuti di buio che ci sta regalando notti fresche e gradevoli, nonostante la presenza di un forte anticiclone con temperature diurne anche superiori ai 30°C. Sono proprio queste le cause delle notevoli escursioni termiche tra giorno e notte di questa prima parte di settembre.

L'alta pressione continuerà a regalarci tempo stabile ed estivo di giorno su tutto il centro-sud e anche parte del nord, quantomeno dal punto di vista termico. Tra oggi e il fine settimana le temperature raggiungeranno i 30-32°C su tante località del Meridione, nonostante la presenza via via sempre più netta di acquazzoni e temporali pomeridiani nel fine settimana.



Il maltempo è in agguato?

Ad ovest della Sardegna si è formata una depressione ed al momento risulta letteralmente bloccata nella porzione di Mediterraneo tra l'isola sarda e le Baleari. Per il momento la perturbazione non rappresenta una minaccia per l'Italia, ma nei prossimi giorni inizierà pian piano a muoversi verso est apportando un guasto del tempo anche sulla nostra penisola.

Oggi i primi segni di peggioramento riguarderanno la Sardegna, dove potranno prender forma numerosi temporali pomeridiani.

Domani la Sardegna sarà colpita nettamente da piogge e temporali, localmente molto forti, che provocheranno anche un calo della temperatura. Qualche fenomeno pomeridiano si manifesterà nelle zone interne di Campania, Lazio, Toscana e Sicilia.

Sarà il week-end, invece, il momento in cui la perturbazione coinvolgerà gran parte del centro-sud, con fenomeni localmente forti e incisivi.

Il nord potrebbe restare ai margini del peggioramento e vivere un prosieguo di settimana stabile e a tratti caldo.