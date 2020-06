Meteo: l'estate che avanza, anticiclone sempre più forte da nord a sud!

L'anticiclone sta pian piano prendendo possesso del Mediterraneo, riuscendo a spazzar via le correnti fresche balcaniche che negli ultimi giorni avevano portato vento e fresco al sud. Qualche residua raffica di maestrale continua a sferzare le regioni meridionali, ma siamo ormai agli sgoccioli.

L'alta pressione di matrice africana si sta espandendo verso l'Italia dove è destinata a portare diversi giorni dal sapore pienamente estivo e stabile.

Previsioni per oggi 24 giugno 2020



Cieli sereni da nord a sud per tutta la giornata, eccezion fatta per l'arco alpino e l'Appennino meridionale dove saranno plausibili isolati temporali pomeridiani. Caldo in aumento su tutta la penisola, con picchi massimi più elevati sul lato tirrenico, Sardegna e pianura Padana: qui potremo sfiorare i 32-33°C. Più contenute le temperature sul lato adriatico, dove non si andrà oltre i 26-27°C.