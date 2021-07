Meteo: l'aria fresca scende sempre più verso sud, ultime ore di caldo intenso!

Dopo i violenti temporali di ieri che hanno investito il nord, le temperature sono scese ovunque sul settentrione in maniera davvero rilevante. Addirittura nel basso Piemonte, tra cuneese e astigiano, la temperatura è scesa per pochi attimi fin sotto i 10°C dopo il violento temporale.

L'aria fresca legata a questa perturbazione sta pian piano scivolando verso sud e al momento ha invaso quasi tutto il centro Italia. Il sud e alcuni settori di Molise e Abruzzo sono ancora avvolti dal caldo intenso e dal pulviscolo sahariano, ben visibile in atmosfera già da due giorni. I cieli sporchi e lattiginosi sono il chiaro segno della presenza di un flusso caldo sub-tropicale, ma fortunatamente ha già le ore contate.

METEO 14 LUGLIO 2021 | Lo scatto satellitare in alto mostra chiaramente la linea di demarcazione tra aria fresca e aria calda. Il sud ne è ancora avvolto e le temperature al primo mattino già sfiorano i 30°C. ad ovest di questa linea, invece, le temperature sono almeno 7-9°C più basse.

Col passare delle ore l'aria fresca si spingerà sempre più a sud, tanto che entro il termine della giornata riuscirà a lambire anche il Meridione. Il caldo intenso e afoso, quindi, ha ormai le ore contate.



Dal punto di vista fenomenologico non ci aspettiamo grandi cambiamenti: al nord avremo locali acquazzoni o temporali su Emilia Romagna, Veneto, Lombardia, Friuli e arco alpino; al centro isolati fenomeni nelle zone interne di Toscana e Marche, mentre sul resto della penisola cieli sereni o poco nuvolosi. Per l'ultima volta in settimana le temperature sfioreranno i 36-38°C al sud nei valori massimi.

Per i prossimi giorni ci sono grosse novità, ma ve ne parleremo meglio in un nuovo approfondimento nel pomeriggio!