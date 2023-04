METEO! L'anticiclone è un "GRUVIERA": molti passaggi INSTABILI da qui al Primo Maggio, ad eccezione...

L'anticiclone ha i buchi come un formaggio Gruyère. Adesso sono giganteschi, poi diventeranno più piccoli, ma non meno vulnerabili. Se poi diverrà un parmigiano reggiano allora le cose cambieranno, ma per ora questo si vede dalle mappe e le conseguenze le vedremo adesso in tutte queste mappe.



Ci sarà un bel passaggio di piogge e rovesci temporaleschi su molte regioni, ovviamente non su tutte, guarda caso ancora una volta sul nord-ovest pioverà molto poco, pochi fenomeni sono attesi anche sulle isole, per il resto tutti dovrebbero ricevere la loro razione di preziosi millimetri.

Partiamo da domenica 23, dopo un primo fronte si addosserà alle Alpi determinando rovesci su tutta la fascia montana e pedemontana (sarà probabilmente l'unico momento in cui riuscirà a piovere anche sui settori occidentali):

Nella notte e sino all'alba su lunedì 24 ecco il passaggio del fronte freddo tra nord e Toscana con rovesci e qualche breve temporale:

Nelle ore successive eccolo in azione tra nord-est e le regioni centrali, ampie schiarite e miglioramento già al nord-ovest:

Martedì 25 aprile altro passaggio temporalesco su nord-est in rapida discesa verso il centro ed entro sera al sud, qui vediamo la doppia sequenza tra la mattinata e il tardo pomeriggio:

La fine del mese potrebbe essere caratterizzato effettivamente da una temporanea rimonta anticiclonica ma sempre con il rischio di un "buco" tra domenica 30 aprile ed il primo maggio, testimoniato da questa mappa barica che vede addirittura un vortice ciclonico affondare in quota sul Mediterraneo centrale:

Le conseguenze si vedono qui nelle mappe precipitative previste tra domenica 30 aprile e lunedì 1° maggio:

RIASSUMENDO: il tempo risulterà ancora inaffidabile sino ai primi di maggio, nonostante la rimonta dell'anticiclone, che rimane molto "border line", nel senso che dobbiamo capire che "formaggio" sarà l'anticiclone:-) Seguite tutti i nostri aggiornamenti!