Meteo: l'anticiclone resiste ancora, ma al nord...

La nostra penisola è sovrastata nuovamente dall'anticiclone africano, i cui effetti però saranno di gran lunga inferiori rispetto a quelli percepiti in piena estate, come ovvio che sia ormai ad un passo dall'autunno.



L'alta pressione regalerà ancora stabilità al nostro Meridione, mentre il nord e il centro vedranno un graduale peggioramento nel corso della settimana, soprattutto a partire da mercoledì/giovedì.



METEO 14 SETTEMBRE | Stabile e soleggiato su quasi tutta Italia, soprattutto al sud dove vivremo una giornata tipicamente estiva. Aumenteranno le temperature ovunque, con massime fino a 32°C in Pianura Padana e nelle zone interne di Toscana, Lazio, Campania, Sardegna. Fino a 30°C in Puglia, Sicilia, Abruzzo.

Tuttavia sul bordo occidentale dell'anticiclone, dove confluisce aria più fresca atlantica, è in via di sviluppo tanta nuvolosità: si tratta di nubi medio-alte destinate a raggiungere le regioni tirreniche e settentrionali, ma quasi del tutto sterili.

Già in questi minuti osserviamo un aumento della nuvolosità su Liguria, Sardegna e Piemonte, ma nelle prossime ore le nubi aumenteranno anche sul resto del nord e Toscana. Non ci saranno fenomeni, ad eccezione di qualche isolatissimo rovescio a ridosso dei monti della Liguria e del Piemonte.