Meteo: l'alta pressione sovrasta tutta Italia, qualche novità da domani?

Le immagini satellitari parlano chiaramente: l'alta pressione ha nuovamente riconquistato tutta Italia riuscendo a spazzar via le correnti fredde arrivate nei giorni scorsi. Solo sul basso Adriatico resistono deboli raffiche di tramontana, ma in un contesto perfettamente sereno.La giornata odierna proseguirà senza cambiamenti rilevanti: il Sole sarà protagonista su tutta Italia eccetto qualche isolato addensamento al sud e sull'Appennino. Le temperature sono attese in leggero aumento sul lato tirrenico, mentre saranno stazionarie su quello adriatico e al nord.

Qualche novità è attesa da domani: l'anticiclone subirà una leggerissima flessione che favorirà l'ingresso di aria più umida dall'Atlantico. Questa porterà un po' di nuvolosità al nord e sul lato tirrenico, ma con fenomeni davvero blandi e irregolari. Saranno principalmente Liguria, Toscana e Romagna ad assistere a qualche pioviggine. Stabile e soleggiato al sud e sul medio-basso Adriatico.

Anche sabato osserveremo blanda instabilità: obiettivo di qualche pioviggine o piovasco irregolare sarà il centro Italia, mentre al nord avremo stabilità e ancora siccità. Entro domenica qualche piovasco lambirà anche il sud, specie Sicilia e Calabria. Le temperature non subiranno grandi variazioni fino al termine della settimana.

Moviola previsionale fino al 10 febbraio secondo il modello GFS:



Per l'inizio della prossima settimana vi sono ancora delle incertezze previsionali, ma la tendenza più probabile è quella relativa ad un nuovo rinvigorimento dell'anticiclone su tutta Italia grazie all'afflusso di aria mite caraibica sin verso il Mediterraneo.

Questa massa d'aria arriverà a destinazione rafforzando l'anticiclone per diversi giorni, tuttavia vi è incertezza sul momento in cui questo avverrà. L'altra ipotesi, infatti, è che l'anticiclone si impadronirà dell'Italia a partire da martedì 8 invece che da lunedì 7. Prima di ciò potrebbe inserirsi un'altra incursione artica che porterebbe vento, qualche acquazzone e qualche nevicata in collina al sud e sul basso Adriatico (praticamente tra la sera di domenica e lunedì 7).