Meteo: l'alta pressione NON scoraggerà l'arrivo di una moderata PERTURBAZIONE

Questa mattina vi mostriamo l'immagine satellitare che ritrae il tempo presente in Europa:

Si nota molto bene l'alta pressione che sta interessando la nostra Penisola, in modo particolare il centro e il meridione. Le regioni settentrionali sono lambite da una massa nuvolosa che interessa l'Europa centrale. Qualche debole pioggia è già presente sulla Liguria.

Nei prossimi giorni, la perturbazione visibile sulla sinistra dell'immagine interesserà parte del centro-nord con alcune precipitazioni tra martedi e mercoledi, per poi morire al centro-sud giovedì.

Andiamo però con ordine. Questo è il soleggiamento totale cumulato previsto tra le 9 e le 16 di lunedi 19 dicembre ( rosa molto soleggiato, giallo nubi e schiarite, grigio scuro assenza di sole)

Nonostante la presenza dell'alta pressione, il soleggiamento non sarà eccellente sulla nostra Penisola. Risulterà buono solo su alcune aree del centro, del sud e sulle Isole. Al nord prevarranno strati nebbiosi o nubi basse con qualche locale piovasco in Liguria, specie in serata.

Sul fronte termico, queste sono le temperature massime attese oggi in Italia attorno alle ore 14:

Al nord valori ancora bassi e tutti inferiori a 10° in pieno giorno. Più miti le temperature al centro e al sud con punte di 16° in Calabria ed in Sicilia.

Infine, questo è il soleggiamento atteso in Italia nell'arco della giornata di domani, martedi 20 dicembre:

Ancora strati nebbiosi o nubi basse al nord con piovaschi in Liguria e pioviggini sulla bassa pianura. Soleggiamento migliore su parte del centro, al sud e sulle Isole. Temperature invariate o in lieve aumento al meridione e sulle Isole.

