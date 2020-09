Meteo Italia: vortice di bassa pressione nel Tirreno, attenzione ai temporali!

Osservando le immagini del satellite appare evidente la presenza di una depressione tra Sardegna e mar Tirreno, caratterizzata da vasti corpi nuvolosi che per il momento stanno rilasciando nubifragi e fulmini prevalentemente in mare. Dopo i forti temporali di ieri in Sardegna il tempo è dunque momentaneamente migliorato, ma si tratta solo di una tregua apparente visto che il vortice ciclonico è ancora nel pieno delle sue forze.

Nel corso della giornata odierna, infatti, il tempo è destinato a guastarsi nuovamente su tanti settori della Sardegna e, in aggiunta, anche a molte regioni tirreniche dal nord-ovest alla Sicilia. Lo spostamento della depressione verso est coinvolgerà dunque anche gran parte del versante tirrenico: nubi, piogge e temporali saranno protagoniste nel prosieguo di giornata.



Le zone più a rischio - Le nubi aumenteranno gradualmente già nel corso di questa mattina su nord-ovest, Toscana, Lazio, Campania, Sicilia, ma i fenomeni più intensi arriveranno nel pomeriggio. In particolare c'è un alto rischio di temporali intensi (accompagnati da nubifragi, grandinate e forti colpi di vento) su Sicilia settentrionale (specie su coste e colline del palermitano), Sardegna centro-occidentale, zone interne del Cilento, zone interne di Lazio e Toscana, cuneese e torinese.

Su Lombardia, Emilia Romagna, Triveneto, tutto il versante adriatico e quello ionico non abbiamo quasi nulla da segnalare: i cieli si presenteranno spesso sereni e le temperature si porteranno a ridosso dei 30-32°C.