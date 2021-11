METEO: Italia sommersa dalle nubi, OGNISSANTI con la pioggia su tante regioni

Novembre ha portato con sé il maltempo, quello di stampo atlantico che da tanto mancava nel Mediterraneo. Come si evince dall'immagine satellitare l'Italia è sommersa da una ben definita coltre nuvolosa, più spessa al nord e sul medio-alto Tirreno: queste nubi appartengono alla prima di una lunga serie di perturbazioni atlantiche che anche nei prossimi giorni invaderanno la nostra penisola.

Oggi, giorno di Ognissanti, le nubi copriranno i cieli di quasi tutta Italia, mentre le piogge riguarderanno soprattutto il nord ed il versante tirrenico. Torna a piovere su Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria, ma senza fenomeni eccezionali: per tante località si tratterrà di pioggia tipicamente autunnale, a tratti intensa ma senza particolari eccessi, l'ideale per abbattere la siccità e rimpinguare i terreni. Nel corso della giornata il maltempo si estenderà a tutto il Nordest e sul centro Italia, specie su Toscana e Lazio. In serata non escludiamo qualche forte temporale tra Lazio e Campania. In tarda sera le piogge invaderanno anche Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale. Fenomeni sparsi su Calabria meridionale, Sicilia e Sardegna.

Insomma sarà un 1° Novembre all'insegna del maltempo su quasi tutta Italia, dove l'ombrello sarà un nostro fedele amico nel corso della giornata.