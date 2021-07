Meteo: isolati ma violenti temporali al sud anche oggi, fino a 35°C al nord

L'inizio di settimana si rivelerà ancora particolarmente instabile sulle regioni del sud a causa di una massa d'aria fresca immobilizzata nel cuore del Mediterraneo. Questa "goccia fresca" dà origine a moti turbolenti molto pronunciati che riescono a dar vita a temporali sparsi ma molto intensi. Per esempio è in atto un violento temporale da diverse ore su gran parte del foggiano occidentale e il Gargano, che sta creando numerosi disagi e allagamenti.

METEO 19 LUGLIO 2021 | L'instabilità sarà la protagonista della giornata su gran parte del centro-sud: nelle ore pomeridiane i contrasti termici saranno ovviamente molto più accentuati e di conseguenza potranno svilupparsi molti più temporali e rovesci. Saranno coinvolte soprattutto le zone interne, ma anche alcune località costiere potranno fare i conti con improvvisi acquazzoni, tuoni e qualche chicco di grandine.Le zone più a rischio sono il foggiano, le zone interne della Puglia, le coste ioniche pugliesi, le zone interne della Campania, gran parte della Basilicata, le aree interne della Calabria, la Sicilia orientale e meridionale (anche zone costiere), le zone interne del palermitano e del trapanese, le aree interne del cagliaritano e aree interne di Molise, Abruzzo e Lazio.

Sul resto del centro-nord il tempo sarà molto più stabile, al netto di isolati temporali su monti e colline. Il caldo si farà sentire sulla pianura Padana, dove raggiungeremo i 34-35°C in molte località. Molto più fresco invece al sud.