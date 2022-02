METEO: irruzione artica imminente, tornano VENTO, piogge e nevicate sparse

La settimana è cominciata con condizioni meteorologiche tutto sommato stabili su gran parte d'Italia, ma questa situazione di calma non deve trarci in inganno: una perturbazione artica è in rapido movimento verso la nostra penisola e a breve causerà un sensibile cambiamento del tempo su tante nostre regioni.Le prime raffiche di vento stanno interessando l'alto Adriatico, ma dal pomeriggio avremo un marcato peggioramento su buona parte del medio-basso Adriatico ed in serata su tutto il sud. L'aria più fredda, che proprio in questi minuti sta valicando i Balcani, porterà venti forti di tramontana, piogge sparse, qualche acquazzone ed anche nevicate fino a quote di alta collina.

Le regioni coinvolte saranno principalmente Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata tra pomeriggio e sera, ma qualche acquazzone potrà interessare anche Marche, zone interne della Campania, Calabria e Sicilia. Il tutto sarà accompagnato da venti intensi di tramontana, con raffiche di burrasca oltre 70 km/h e moto ondoso in deciso rinforzo.

Grazie ad un consistente calo termico ci aspettiamo nevicate sparse sull'Appennino centro-meridionale fino a 600 metri di quota. Qualche fiocco di neve, sul finire dell'episodio (ovvero nel corso della notte) potrà raggiungere le basse quote tra Molise, Puglia e Basilicata.

Su tutto il nord ed il medio-alto Tirreno avremo poche se non nulla variazioni del tempo: anzi, le temperature potrebbero salire leggermente a causa della ventilazione più secca settentrionale.

Domani avremo ancora venti sostenuti di tramontana su tutto il sud, ma il tempo tenderà rapidamente a migliorare col ritorno del Sole seppur in un contesto molto freddo.