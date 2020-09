Meteo: irruzione artica alle porte, forti temporali in arrivo nelle prossime ore

La vasta irruzione artica ampiamente è ormai alle porte: il fronte freddo sta per raggiungere la nostra penisola col suo carico di temporali e venti forti, pronto a far crollare le temperature praticamente ovunque.



I bersagli principali di questa perturbazione saranno il nord Italia e le regioni tirreniche, ovvero quelle più esposte alle correnti provenienti da ovest. I primi refoli freschi stanno già scaturendo forti temporali su Sardegna settentrionale, Piemonte Lazio e Campania, ma è solo il preludio al forte peggioramento che giungerà nelle prossime ore.



METEO 25 SETTEMBRE 2020 | La giornata si preannuncia altamente instabile sulle regioni settentrionali e tirreniche, tanto che la protezione civile ha emanato

Ci aspettiamo rovesci diffusi e forti temporali su Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Toscana, Lazio, Campania e Sardegna. Piogge in estensione, tra pomeriggio e sera, anche a Sicilia, Calabria e Basilicata, mentre in Puglia i fenomeni saranno molto più isolati.

Forti nevicate in arrivo in giornata sulle Alpi, fin verso i 1400-1500 metri di quota (localmente anche più in basso, nelle vallate e sui versanti esteri).



FORTI VENTI IN ARRIVO | All'ingresso dell'aria fredda si scateneranno forti raffiche dapprima di libeccio e a seguire di maestrale. Venti forti soprattutto sulle coste tirreniche, con raffiche anche oltre 70-80 km/h.

Le temperature scenderanno rapidamente su tutto il nord, Toscana e Sardegna, anche di oltre 6-7 °C rispetto a ieri. Resisterà ancora il caldo al sud, dove registreremo picchi fino a 30-31°C, ma ancora per poche ore. Il crollo termico definitivo arriverà domani su tutta Italia.