Meteo, irrompe l'aria fredda e nevica in pianura al nord. Peggiora al centro-sud

Come previsto la neve è arrivata fino in pianura su tante province del nord Italia, in particolare tra Lombardia, basso Piemonte, Veneto ed Emilia. L'aria fredda proveniente dall'Artico si sta diffondendo su tutto il nord e il Tirreno settentrionale, dove sta dando vita ad una depressione carica di maltempo pronto ad investire gran parte d'Italia.



METEO 2 DICEMBRE 2020 | Giornata perturbata da nord a sud, ma in maniera particolare sulle regioni centrali dove ci saranno i fenomeni più intensi.



Ancora nevicate fino in pianura su Emilia occidentale, Piemonte, bassa Lombardia per gran parte della giornata. Nevicate deboli fin sui 100-200 metri di altitudine su Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, in particolare sui settori pedemontani. Neve in collina in Liguria e alta Toscana.



Sulle regioni centrali, in particolare su bassa Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise e Campania settentrionale ci sarà un forte peggioramento tra pomeriggio e sera ad opera di intensi ed estesi temporali provenienti dal Tirreno. I fenomeni risulteranno localmente molto incisivi: ci aspettiamo piogge a carattere di nubifragio con accumuli localmente superiori ai 100 mm, specie tra Lazio e Campania settentrionale.



Nubi in aumento anche sul resto del sud ma fenomeni ancora deboli: sul Meridione peggiorerà nettamente nella giornata di giovedì.