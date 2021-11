Meteo: irrompe il FREDDO invernale, rovesci nevosi in giornata al nord. MALTEMPO al centrosud?

L'aria fredda artica ampiamente prevista nei giorni scorsi sta irrompendo in queste ore sulle regioni del nord e lo dimostrano le temperature decisamente basse fino in pianura, addirittura inferiori ai 3°C su Veneto, Piemonte, Lombardia ed Emilia nonostante la presenza di nubi e locale instabilità. Il fiume di aria fredda artica è ben visibile dal satellite, in color violetto, mentre scivola su Gran Bretagna, Francia ed irrompe nel Mediterraneo:



Il resto d'Italia è invece alle prese con la corrente umida e meno fredda, richiamata dall'irruzione artica, che porta nubi e piogge specie sul lato tirrenico e al sud.

Nelle prossime ore continuerà ad affluire aria sempre più fredda nel Mediterraneo, soprattutto al nord dove è atteso anche il transito di un nucleo gelido in alta quota (fino a -34°C a 5000 metri) che provocherà un incremento dell'instabilità su Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Emilia, Friuli Venezia Giulia.

Tra pomeriggio e sera, infatti, ci aspettiamo l'arrivo di rovesci sparsi e qualche temporale, con nevicate che potrebbero manifestarsi a quote bassissime o addirittura in pianura durante i fenomeni più intensi. Parliamo ovviamente di fenomeni irregolari, quindi per qualche isolato accumulo nevoso bisognerà spingersi a quote più elevate.L'aria fredda, inoltre, comincerà ad invadere anche il centro Italia a partire dal pomeriggio: le temperature scenderanno gradualmente su Sardegna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo dove porterà anche nevicate a quote via via più basse, anche sotto i 1000 metri sull'Appennino centro-settentrionale.

Piogge diffuse su Lazio, Campania, Calabria e Sicilia dove la ventilazione umida meridionale darà ancora filo da torcere il tal senso. Più asciutto sul medio-basso Adriatico dove avremo anche delle schiarite momentanee. Il freddo arriverà anche su queste regioni nella giornata di lunedì (domani).