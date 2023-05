Meteo: intensa perturbazione Mercoledì, piogge abbondanti e temporali

Continua la fase instabile sulla penisola ad opera di una serie di perturbazioni in discesa dal Nord-Atlantico. Nella giornata odierna avremo piogge e rovesci sparsi soprattutto lungo gli Appennini, le Alpi e sul Nord-Ovest, dove il tempo andrà progressivamente peggiorando per l'arrivo appunto di un nuovo fronte perturbato.

Perturbazione che domani, Mercoledì 10 Maggio, si estenderà a tutta l'Italia portando un'acuta fase di maltempo. Piogge e temporali interesseranno praticamente l'intera penisola, come vediamo da questa cartina (precipitazioni cumulate nelle 24 ore). Solo Sardegna e Sicilia meridionale si salveranno con tempo probabilmente asciutto.

Fonte: Lamma Toscana

I fenomeni risulteranno mediamente più abbondanti su Nord-Est (specie Emilia Romagna con punte localmente anche di 80-100 millimetri di pioggia), Centro Italia e al Sud fra Campania e Puglia centro-settentrionale ( qui soprattutto dal pomeriggio).

La perturbazione farà inoltre calare le temperature, che si porteranno generalmente al di sotto dei 20 gradi nei valori massimi.