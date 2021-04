Meteo: insistono le correnti instabili al nord, attenzione a locali forti temporali

Il flusso atlantico, che da inizio settimana avvolge il centro-nord Italia, quest'oggi tenderà ad indietreggiare leggermente favorendo un momentaneo miglioramento sulle regioni centrali. Questo non accadrà purtroppo al nord, dove anche oggi bisognerà fare i conti con improvvisi rovesci o forti temporali.



METEO 30 APRILE 2021 | Il mese di aprile si concluderà con tempo abbastanza stabile su tutto il centro-sud, seppur condizionato dal transito di qualche nube alta che offuscherà il Sole a tratti. Non mancheranno anche le nebbie di mare sulle coste, soprattutto sul lato ionico.



Al nord, invece, avremo molte più nubi e soprattutto molta più instabilità.

Tra pomeriggio e sera torneranno a svilupparsi acquazzoni e temporali sparsi, localmente forti come su Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Emilia: su queste regioni ci sarà un'elevata possibilità di locali fenomeni intensi come grandine e nubifragi.



Temperature in ulteriore aumento su tutto il centro-sud, addirittura con massime oltre i 30°C nelle zone interne delle isole maggiori e della Calabria. Fino a 27-28°C su Campania e Puglia.