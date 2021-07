Meteo: insistono i temporali al nord, il caldo si intensifica al centro-sud!

Caldo e temporali saranno ancora protagonisti in Italia nelle prossime ore: come accaduto ieri, sarà ancora una volta il nord a fare i conti con nubifragi e grandinate mentre le alte temperature saranno presenti perlopiù sul Meridione.

L'anticiclone sub-tropicale si rinforza sempre più su tutto il centro-sud, dove sarà protagonista indiscusso almeno fino ai primi giorni di agosto. Il caldo, dunque, diventerà sempre più intenso e afoso, così tanto da espandersi anche alle regioni settentrionali dove al momento troviamo condizioni climatiche più gradevoli.

METEO 27 LUGLIO 2021 | Sul centro-nord troviamo certamente più nubi ma pochi fenomeni al momento, relegati perlopiù al nord-est. Sulle regioni centrali insiste da ieri una nuvolosità disorganizzata e caratterizzata da isolati e brevi piovaschi che hanno come unico effetto quello di aumentare l'umidità e rendere il caldo molto afoso.

Queste nubi tenderanno gradualmente a diradarsi al centro Italia nel corso della giornata, mentre al nord sfoceranno nuovamente in forti acquazzoni e temporali intensi.Le aree più a rischio saranno Piemonte, Lombardia, Emilia, Veneto e Trentino Alto Adige: i fenomeni più forti potrebbero svilupparsi nelle province a nord del Po e sui settori montuosi della Lombardia. Attenzione a probabili intense grandinate e forti raffiche di vento. Isolati temporali possibili anche sulla Sardegna settentrionale.

Al sud i protagonisti della giornata saranno caldo e bel tempo: le temperature saliranno ancora, portandosi fin sui 38-39°C in tante località su Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia e Campania. Picchi di 40-42°C nelle zone interne di Puglia e Sicilia.