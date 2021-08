Meteo: insidiosa linea temporalesca sta attraversando il nord, sta entrando l'aria più fresca

Il grande caldo ha le ore contate su tutta Italia: una massa d'aria molto meno calda e instabile sta irrompendo in queste ore sull'Europa centrale e sta lambendo il nord Italia, dove sta scatenando fenomeni localmente molto intensi.

Il fronte d'aria fredda ha dato vita ad una poderosa "squall line" (in italiano "linea temporalesca") che sta attraversando Lombardia, Trentino e Veneto, muovendosi verso est/sud-est. Questo ammasso di temporali sta causando forti rovesci, raffiche di vento sostenute e grandinate, fortunatamente di durata abbastanza breve.

Un forte temporale ha colpito poco fa anche Milano, mentre adesso i fenomeni si muovono rapidamente verso sudest. I temporali coinvolgeranno, nei prossimi minuti e nelle prossime ore, tutto il nord-est e potranno interessare anche i settori settentrionali dell'Emilia Romagna, specie la bassa pianura.Al transito del fronte temporalesco le temperature scendono nettamente grazie all'ingresso delle correnti più fresche provenienti da nord, le stesse che nelle prossime 48 ore porteranno un calo termico deciso su tutto il centro-sud.

Domani le temperature saranno nettamente più basse su tutte le regioni centrali e su tutto il nord-est, localmente più basse fino a 10°C rispetto ad oggi (specie in Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Umbria).