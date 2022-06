METEO: insidiosa depressione nel mar Adriatico, rischio temporali intensi

L'aria fresca nordatlantica inizia a farsi sentire all'interno del Mediterraneo, dove sta producendo un deciso calo delle temperature. Il calo termico, tuttavia, non sta passando inosservato: già ieri abbiamo potuto fare i conti con temporali molto intensi specie al nordest e lungo il versante adriatico (vedi qui la grandinata avvenuta in Puglia).Oggi il maltempo entrerà nel vivo: l'aria fresca sta scavando una depressione nel mar Adriatico, dando così una vera e propria organizzazione alla perturbazione. Il vortice di bassa pressione porterà piogge e temporali diffusi ed intensi su buona parte del versante adriatico, dal nordest alla Puglia specie tra pomeriggio e sera.

Ci aspettiamo temporali intensi anche nelle aree interne di Toscana, Lazio, Campania e Basilicata. Entro sera peggioramento intenso anche in Calabria.

Le temperature scenderanno vistosamente soprattutto a partire dal pomeriggio, rendendo il clima nettamente più fresco e sopportabile.