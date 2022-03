METEO: Inizio settimana piuttosto FREDDO con residui fenomeni

La prima mappa mostra le temperature previste a 1500 me tri nella prima mattinata di domani, lunedi 21 marzo:

Punte di -4° alla medesima quota saranno presenti sul nord-ovest ed al centro-sud. Altrove le isoterme saranno comprese tra 0 e -2°.

La seconda mappa mostra invece le temperature attesa domani mattina al suolo:

Avremo il rischio di gelate tardive, anche se deboli, su alcuni settori della Valpadana, in modo particolare sul basso Piemonte, la bassa Lombardia, il Veneto e l'Emilia Romagna, con valori compresi tra 0 e -2°.

Gelate deboli anche nelle aree interne della Toscana e delle Marche, molto più consistenti le gelate nelle vallate appenniniche incassate tra Lazio e Abruzzo con il termomentro che potrebbe sfiorare i -10° nella conca aquilana. Gelate infine anche nelle aree interne del meridione e persino in Sicilia, con punte al ribasso attorno a -2°.

Il freddo resisterà ancora nella mattinata di martedi 22 marzo, poi avremo un progressivo rialzo dei valori termici.

Dal punto di vista dei fenomeni, questa la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 21 marzo:

Le correnti fredde da nord-est contrasteranno in maniera residua con venti piu umidi da sud-est in prossimità delle due Isole Maggiori, dove avremo ancora dei rovesci, ma in attenuazione nell'arco della giornata. Un po' di nubi sparse senza fenomeni saranno presenti sul medio-basso Adriatico e il restante meridione. Sul resto d'Italia gran sole e gran secco.

Martedi 22 marzo, a parte qualche nube sulle Isole, ma senza più fenomeni, il sole sarà presente ovunque.

