Meteo: inizio settimana con molto SOLE, ma anche TEMPORALI, vediamo dove

Alta pressione sull'Italia, ma non completamente solida. Siamo lontani dal mostro anticiclonco che ha piagato la nostra Penisola nel mese di luglio. Al momento siamo interessati dal braccio orientale dell'alta pressione delle Azzorre che mostra delle falle in quota derivanti da infiltrazioni di aria fresca nord atlantica.

Tutto ciò sarà causa di occasionali temporali che interesseranno soprattutto le aree interne del centro-sud specie tra lunedi e martedi.

La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 22 agosto:

Al nord, fatta eccezione per qualche temporale sull'Appennino Ligure, Alpi Marittime ed Appennino Tosco-Emiliano nel pomeriggio, il tempo sarà nel complesso soleggiato. Al centro soleggiato con qualche acquazzone in Sardegna, mentre al sud avremo rischio di temporali tra la Sicilia, la Calabria e il sud della Puglia anche se in maniera sparsa ed irregolare.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di martedi 23 agosto:

Temporali nelle aree interne poste tra Lazio e Abruzzo nel pomeriggio. Temporali anche al sud, specie nelle aree interne, ma con possibili sconfinamenti lungo le coste. Qualche temporale anche sulla Sardegna, per il resto tempo soleggiato con temperature accettabili.

