Meteo: inizio settimana al CALDO, ma mercoledì nuovi FORTI TEMPORALI in arrivo!

Dopo un week-end contrassegnato da molta instabilità, l'alta pressione farà una temporanea rimonta all'inizio della settimana prossima sull'Italia. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per le ore centrali di lunedi 5 settembre sulla verticale italica:

Notiamo condizioni di caldo intenso sulle Isole. Sul resto della Penisola avremo un caldo moderato, ma con temperature superiori ai valori normali.

Dal punto di vista atmosferico, a parte qualche temporale pomeridiano sulle Alpi, non avremo fenomeni fino a metà settimana. I valori termici al suolo saranno comunque da piena estate.

La seconda mappa mostra le temperature che si toccheranno al suolo alle ore 15 di lunedi 5 settembre:

Sotto osservazione la Sardegna e la Sicilia con 36° e 35° rispettivamente. Diverse aree sopra i 30° anche sulla Penisola, a testimoniare una giornata estiva a tutti gli effetti.

La terza mappa mostra le temperature al suolo previste alle ore 15 di martedi 6 settembre:

Ancora punte di 33° in Sardegna e sulla Toscana, 32° in Valpadana, sul Lazio, la Lucania e la Sicilia, 31° sulla Calabria Ionica e sulla Campania. In altre parole, un'altra giornata pienamente estiva.

Non durerà a lungo! Già mercoledi 7 settembre una nuova perturbazione impegnerà il nord e il Tirreno con temporali anche forti. A tal proposito vi mostriamo la sommatoria delle precipitazoni attese in Italia nell'arco della giornata in parola:

Ecco i temporali al nord, ad eccezione dell'Emilia Romagna. Temporali anche sul medio e alto Tirreno. Per il resto tempo ancora buono e caldo specie al sud.

