Meteo: inizio prossima settimana sarÃ  TUTTO DIVERSO

Stiamo vivendo giorni decisamente caldi, in particolare al Nord e nelle regioni tirreniche centro-settentrionali, dove le temperature crescono costantemente con il rafforzarsi dell'alta pressione subtropicale sul Mediterraneo occidentale.

Questa intensa ondata di caldo, la seconda della stagione estiva, ci accompagnerà almeno fino alla fine della settimana. Le temperature potrebbero persino aumentare ulteriormente, raggiungendo localmente i 40-41°C nelle zone interne del Centro Italia e anche in Val Padana.

Ma ci sono delle importanti novità, già accennate nei precedenti editoriali. Verso la fine della settimana, l'anticiclone nordafricano cederà inesorabilmente alle correnti più fresche nord-atlantiche, che potrebbero estendersi a tutta la nostra penisola. In soli 48 ore, le temperature potrebbero diminuire di oltre 10-15°C in tutta Italia, iniziando dal Nord durante il weekend. Il Meridione sarà l'ultimo settore a liberarsi dal caldo all'inizio della prossima settimana.

Tuttavia, come suggeriscono le massime previste per lunedì 28 agosto, avremo valori decisamente più gradevoli in tutto il Nord e il Centro Italia.

Dopo le temperature vicine ai 38-40°C di questa settimana, ci aspetteremo valori attorno ai 25-28°C, decisamente inferiori. Non va sottovalutato l'effetto della dispersione del calore notturno, ovvero l'irraggiamento notturno, che diventa sempre più pronunciato con il passare dei giorni. Questo significa che le temperature notturne diminuiranno notevolmente, soprattutto nelle aree interne, nelle valli e nelle pianure, dove potremmo registrare temperature minime anche attorno ai 10-12°C.

Mi riferisco in particolar modo alla Pianura Padana e alle valli alpine e prealpine. Questa vasta massa d'aria fresca nordatlantica ci accompagnerà direttamente all'inizio dell'autunno meteorologico, che secondo il calendario meteo-climatico inizierà il 1 settembre. Dunque, è molto probabile che l'inizio della nuova stagione possa presentarsi più fresco del solito e anche piuttosto turbolento.