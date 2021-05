Meteo: inizio di settimana più fresco del solito ma poco maltempo

Il calo delle temperature cominciato ieri si fa sentire anche stamattina, su tutta la nostra penisola. Il clima è piuttosto fresco per il periodo e troviamo anche molte nubi specie al nord e all'estremo sud.

METEO 31 MAGGIO 2021 | Il mese di maggio si conclude con tempo nel complesso variabile e gradevole: le temperature massime non andranno oltre i 22-24°C su quasi tutta Italia, ad eccezione delle isole maggiori dove avremo isolati picchi di 26-27°C nelle zone interne.



Dal punto di vista della fenomenologia non ci aspettiamo situazioni di particolare rilievo: qualche piovasco sarà possibile al mattino sul Piemonte occidentale e nel pomeriggio sull'arco alpino, nelle zone interne del centro-sud ed in Sicilia (specie catanese). I fenomeni saranno molto sparsi e di breve durata.

Altrove cieli sereni o poco nuvolosi con clima ventilato.