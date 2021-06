Meteo: inizio di settimana instabile, tanti temporali sparsi da nord a sud

È cominciata una settimana all'insegna della spiccata instabilità dovuta al cedimento dell'alta pressione e al contemporaneo ingresso di correnti fresche dai quadranti settentrionali.

L'instabilità è più che evidente stamattina: tante le nubi sul centro-sud e non mancano anche dei rovesci e temporali come su Palermo, tra Molise e Abruzzo e a sprazzi anche in Puglia e pianura Padana. Insomma l'atmosfera stamane è carica di energia e si preannuncia una giornata abbastanza turbolenta.

METEO 7 GIUGNO 2021 | Al mattino i fenomeni prediligeranno il palermitano, Calabria meridionale, Gargano, Molise, Abruzzo, mentre altrove avremo tempo più variabile e anche schiarite.

I contrasti termici andranno man mano aumentando nel pomeriggio è questi favoriranno l'arrivo di acquazzoni e temporali sparsi sull'arco alpino, su gran parte della pianura Padana e nelle zone interne di Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania e poi anche su gran parte della Puglia centro-settentrionale (temporale atteso anche su Bari), sulla Basilicata e zone interne della Calabria.



Lieve e graduale miglioramento su Marche, Abruzzo, Molise tra pomeriggio e sera. Tempo più stabile su quasi tutta la Sicilia e la Sardegna.