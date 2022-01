Meteo: inizio di settimana gelido, qualche fiocco di neve in pianura!

Il grande freddo dell'est Europa sta riuscendo a valicare, molto marginalmente, i Balcani fino a riversarsi nell'Adriatico. È la Puglia la regione più coinvolta da queste freddissime correnti balcaniche, tanto che le temperature sulle coste stanno scendendo fin sotto i 5°C col cielo sereno e soprattutto col forte vento di grecale.



Grande freddo anche in tantissime altre località italiane, specie nelle aree interne del centro e in pianura Padana, dove la colonnina di mercurio è scesa sotto lo zero. Troviamo anche un vasto tappeto di nebbie fitte al nord, la quale genera fenomeni come la galaverna, la brina ed anche la neve da nebbia.Nelle prossime ore qualche rapida ed isolata nevicata potrebbe manifestarsi sull'Appennino centro-meridionale specie tra Abruzzo meridionale, Molise, Subappennino Dauno, Basilicata, Sannio e Irpinia. Qualche sporadica nevicata potrebbe interessare, tra pomeriggio e sera, anche la Puglia centro-meridionale e la Calabria ionica fin sulle coste (ma con scarsissima possibilità di accumuli). Il tutto sarà accompagnato da un sostenuto vento di grecale. Le nevicate più interessanti potrebbero riguardare l'Appennino calabrese e lucano grazie al fenomeno dello stau.

Il freddo raggiungerà l'apice nella notte tra lunedì e martedì grazie all'attenuazione dei venti e al cielo sereno ovunque: le minime, domani, potrebbero essere davvero gelide in ogni angolo d'Italia, anche al sud.