Meteo: inizio di settimana ancora invernale, con nevicate a bassa quota, ecco dove

Mentre freddo e maltempo avvolgono le regioni del sud in questo insolito week-end di inizio primavera, siamo qui per informarvi dell'arrivo di un'altra ondata di freddo proprio ad inizio prossima settimana. L'obiettivo della nuova massa d'aria fredda saranno nuovamente le regioni del sud e del medio-basso Adriatico che ancora una volta dovranno fare i conti con nevicate sparse fino a bassa quota e clima molto freddo.

Questa nuova ondata di freddo arriverà tra lunedì e martedì e sarà strettamente legata all'attuale presente nel Mediterraneo. La bassa pressione ora situata al sud Italia richiamerà la nuova massa d'aria fredda (ora situata in Scandinavia) verso la nostra penisola, unendola praticamente al maltempo che ancora coinvolgerà i nostri settori meridionali.

FREDDO E NEVE A BASSA QUOTA | Lunedì il tempo peggiorerà nettamente sin dalle ore notturne su gran parte del centro-sud, a causa della "ritornante" della bassa pressione ora situata tra Sicilia e Calabria. Questa "ritornante" altro non è che un ramo di aria moto umida e carica di precipitazioni che attraverserà tutto il medio-basso Adriatico e il Meridione. Nel frattempo, però, le temperature scenderanno ulteriormente grazie all'arrivo del nuovo impulso freddo da nord-est e sarà proprio questo a far scendere ulteriormente la quota neve.

Ci aspettiamo nevicate fino a quote bassissime (anche 100-200 metri) in Abruzzo e Molise, mentre su Puglia e Basilicata nevicherà oltre i 300-400 metri. Durante i fenomeni più intensi la neve potrebbe spingersi addirittura fino in pianura.

Nevicate fino a 500-600 metri anche in Calabria e Sicilia nella giornata di lunedì.

Fenomeni più blandi e isolati nelle zone interne della Campania e del Lazio, nevosi oltre 300-400 metri.

Martedì avremo ancora residua instabilità caratterizzata da rovesci e temporali sparsi su Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, con nevicate fino a bassissima quota durante i fenomeni più intensi. Non mancheranno anche grandinate ed episodi di neve tonda su coste e pianure. Comunque parliamo di instabilità disorganizzata nella giornata di martedì.