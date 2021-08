Meteo: inizia una settimana stabile e troppo calda, nubi cariche di sabbia al sud

È cominciata la settimana di Ferragosto, la più gettonata per le vacanze estive. Ma che tempo ci aspetta nei prossimi sette giorni? L' anticiclone africano sarà ancora protagonista e questa volta lo sarà su tutta Italia, da nord a sud.

Il gran caldo sub-tropicale, infatti, riuscirà ad estendersi anche al nord Italia soprattutto nella seconda metà della settimana, ponendo le basi per un' ondata di caldo eccezionale per il settentrione.

L'aumento marcato della pressione e dei geopotenziali su tutta la penisola, ovvero l'accrescimento verticale della cupola anticiclonica sul Mediterraneo, favorirà condizioni di tempo molto stabile su tutto lo Stivale.

Le nubi saranno molto poche, perlopiù generate dal pulviscolo subtropicale in sospensione alle medio-alte quote, come già stiamo osservando stamattina al sud.

METEO 9 AGOSTO 2021 | Giornata molto stabile ovunque, con basso rischio di fenomeni relegato alle aree alpine durante il pomeriggio. Cieli velati o poco nuvolosi al sud per il transito di vaste nubi di pulviscolo sahariano. Isolatissimi piovaschi pieni di sabbia potranno verificarsi in Campania al mattino e poi su Puglia, Basilicata e Calabria nel pomeriggio.Temperature in aumento ovunque, fino a 40-42°C nelle zone interne del sud. Caldo in aumento anche al nord, ma oggi e domani sarà ancora sopportabile.