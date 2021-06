Meteo: improvvisi temporali sul versante adriatico, ma il caldo aumenta

Le correnti africane si intensificano ora dopo ora le temperature, di conseguenza, aumentano su tutta la nostra penisola. La vera ondata di caldo, però, si concretizzerà tra sabato e domenica quando raggiungeremo temperature di 40°C su tante località del centro-sud e del lato adriatico.



Per il momento, però, ci troviamo davanti ad un rapidissimo peggioramento del tempo ad opera di una piccola ma insidiosa sacca d'aria fresca (in alta quota) proveniente dall'est Europa. Questa perturbazione, caratterizzata da isolati ma forti temporali, sta attraversando il mar Adriatico e sta lambendo Marche e Abruzzo, dove sta portando rovesci e temporali. Dal radar sono evidenti i temporali in transito sul versante adriatico:



Questa perturbazione colpirà soprattutto i tratti costieri di Marche e Abruzzo nel corso del mattino, dopodiché tenderà a dileguarsi rapidamente. Qualche altro temporale potrà svilupparsi, nel pomeriggio, sui settori interni di Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e arco alpino.



Sul resto d'Italia tempo stabile e soleggiato, con caldo in costante aumento. Le massime odierne raggiungeranno i 35-36°C in Sardegna e i 30-32°C su quasi tutta Italia.