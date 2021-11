METEO: impennata delle TEMPERATURE su mezza Italia, poi OMBRELLI aperti e rischio NUBIFRAGI

L'affondo di aria fresca e instabile atlantica sul Mediterraneo occidentale e addirittura su Tunisia e Algeria, sta provocando un importante aumento delle temperature al sud Italia. Questo aumento termico, che sarà ancor più evidente domani, è dovuto all'arrivo di aria più calda dal basso Mediterraneo e dall'Africa settentrionale, in risposta all'affondo fresco menzionato ad inizio paragrafo, necessario per raggiungere l'equilibrio termodinamico.

L'apice di questa anomala ondata di caldo è prevista per domani 7 novembre, quando su tutto il sud potremo raggiungere temperature di 25 o 26°C. L'aria mite invaderà anche il centro Italia dove si prospettano temperature fino a 22-23°C. Ai margini invece il nord, dove le temperature saranno stazionarie.

Notevoli le temperature a 850 hpa (circa 1500 metri) previste per domani. Valori fino a 17°C al sud.



Nel frattempo il maltempo non starà a guardare: le nubi avvolgeranno il centro e il sud per quasi l'intero week-end e le piogge non mancheranno su Sardegna, Campania, Puglia, Lazio, Molise, Abruzzo, Toscana, in particolare tra oggi pomeriggio e domani mattina.

La parte più intensa del maltempo, tuttavia, arriverà da lunedì e come già anticipato in questo articolo non riguarderà tutta Italia.

L'aria fresca atlantica approfondirà un ciclone a ridosso della Sardegna, dove persisterà per gran parte della prossima settimana. Il ciclone, infatti, si ritroverà "ingabbiato" tra due figure di alta pressione e tenderà a persistere in loco per molti giorni. Di conseguenza i fenomeni ad esso legati potranno risultare intensi e persistenti.

Sicilia e Sardegna saranno le regioni più colpite dalle piogge e dai possibili nubifragi, nel periodo che va da lunedì a giovedì. Ad inizio settimana, inoltre, il maltempo si estenderà anche al resto del centro e del sud. Qualche rovescio bagnerà anche il Nordest lunedì e nelle prime ore di martedì. Poco o nulla da segnalare per il Nordovest: anche gli ultimi aggiornamenti confermano l'assenza di piogge per quasi tutta la prossima settimana.

Gli accumuli più importanti previsti nei prossimi 7 giorni si osservano principalmente sulle isole maggiori:

Le temperature torneranno a scendere con l'avvio della nuova settimana, fino a riportarsi in media da mercoledì su tutto il sud. Farà più freddo invece al nord, dove affluirà aria leggermente più fredda dal centro Europa che si farà sentire soprattutto di notte e all'alba.

