Meteo: il week-end non del tutto affidabile, rischio forti TEMPORALI

È cominciato l'ultimo week-end di Luglio, certamente molto più gradevole rispetto al precedente che si è rivelato tra i più caldi degli ultimi anni. L'anticiclone africano si è nettamente indebolito e le masse d'aria più calde si sono ritirate sul deserto del Sahara, permettendo un ritorno alla normalità.

Nel corso delle prossime ore, tuttavia, torneremo a commentare una maggior dinamicità meteo in italia. Da un lato l'aumento delle temperature previsto al sud e sulle isole maggiori, dall'altro il ritorno dei temporali al nord.

Sarà un week-end parecchio turbolento per il nord, stante l'ingresso di refoli freschi da ovest che andranno a sviluppare cumulonembi e temporali anche piuttosto intensi. Sia oggi che domenica dovremo fare i conti con acquazzoni, locali grandinate e colpi di vento.

Quest'oggi i temporali coinvolgeranno principalmente Alpi, Prealpi e i settori a nord del Po. Ci aspettiamo temporali localmente violenti in Lombardia, in estensione nel pomeriggio sul Triveneto. Un altro passaggio instabile arriverà in tarda sera a partire dal Piemonte, per poi estendersi in tarda sera e nella notte sul Nordest. Potrebbero rivelarsi temporali molto forti, con chicchi di grandine di grosse dimensioni e forti raffiche di vento su Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia.

Anche domenica avremo a che fare con l'instabilità, principalmente al Nordest. Più variabile invece al nord.

Sul resto d'Italia il tempo sarà stabile e più caldo: le temperature massime sfioreranno i 35-37°C nei settori interni del sud e delle isole maggiori, ma nulla di paragonabile al caldo estremo dei giorni scorsi.