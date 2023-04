Meteo: il tempo di metà settimana prossima: ancora TANTA PIOGGIA su alcune regioni

Di seguito, la mappa sinottica attesa in italia nella notte tra martedi 2 e mercoledi 3 maggio:

L'Italia resterà incastonata in un'area di bassa pressione con centro sulla Sicilia. L'alta pressione porterà un massimo di circa 1030mb sull'Europa centrale, impedendo ancora l'ingresso delle correnti oceaniche sul Continente. Sulla Spagna, infine, continuerà a fare caldo, anche se in attenuazione.

In questa sede prenderemo in considerazione la probabilità di avere PIOGGE RILEVANTI sulla nostra Penisola. Iniziamo con la giornata di martedi 2 maggio. Vi rocordiamo che: In blu probabilità di pioggia bassa (sotto al 25%), in verde medio-bassa (fra 25 e 50%), in giallo medio-alta (fra 50 e 75%) e in rosso alta o molto alta" (oltre il 75%).

Piogge consistenti saranno possibili nelle aree interne del centro-sud e sull'Emilia Romagna. Come vedete, la probabilità di pioggia resterà però medio-alta su tutte le regioni e non vi sarà un'area con precipitazioni poco probabili.

Passiamo ora alla probabilità di piogge rilevanti valida per la giornata di mercoledi 3 maggio:

Probabilità di piogge consistenti dall'Abruzzo verso sud. Qualche punta anche nelle aree interne della Sardegna e l'est della Lombardia. Sul resto del nord e sull'alta Toscana la medesima probabilità tenderà invece a scadere fino a divenire bassa.

LEGGI ANCHE: www.meteolive.it/news/In-primo-piano/2/ecco-il-maltempo-del-ponte-gli-accumuli-previsti-per-domenica-30-aprile-e-lunedi-1-maggio/97303/