Meteo: il RUGGITO del SOLLEONE e del CALDO sull'Italia, ma fino a quando?

Inizio settimana davvero atroce sotto il profilo del caldo sull'Italia. La prima mappa mostra le temperature a 1500 metri previste per il pomeriggio di domani, lunedi 4 luglio:

Notiamo isoterme alla medesima quota comprese tra 24 e 25° sulle Isole e tra 24 e 20° sul resto della Penisola. Si tratta ovviamente di un'ondata di caldo intensa che dovrebbe tormentarci fino a metà della settimana prossima.

Il picco del caldo come anticipato, lo avremo tra lunedi 4 e martedi 5 luglio. La seconda mappa mostra le temperature al suolo previste per il tardo pomeriggio di martedi 5 luglio:

Ormai non fanno più storia i 41° del Foggiano ed i 40° del sud della Sardegna, come non fanno più storia i 39° della Sicilia, della bassa Lucania e del Lazio. Altrove temperature quasi ovunque superiori a 35° tranne poche e rare eccezioni ( si consiglia di ingrandire l'immagine per avere un migliore riscontro visivo).

Quando finirà? Anche oggi, fortunatamente, le mappe in nostro possesso danno un miglioramento della situazione (da questo punto di vista) a partire da giovedi 7 luglio stante l'arrivo di aria più fresca dai quadranti settentrionali.

Ecco le temperature a 1500 metri attese in Italia nel pomeriggio di venerdi 8 luglio:

Non aspettiamoci il fresco, ma solo un clima accompagnato da un caldo più normale. Notate il caldo intenso in ritirata anche dalle regioni meridionali. Oltre ad un calo termico generalizzato, avremo anche una maggiore variabilità del tempo con qualche bel temporale rinfrescante.

