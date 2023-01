Meteo: il MALTEMPO sta per avvolgere l'Italia!

La perturbazione in arrivo sull'Italia, oltre a riportare la pioggia e la neve sui monti, garantirà una buona ventilazione con un miglioramento della qualità dell'aria nelle nostre città dopo un lungo periodo di stasi atmosferica. Il passaggio perturbato si compirà tra oggi e domani, con qualche strascico al sud ed in Adriatico nella giornata di martedi quando avremo un calo delle temperature.

Quali saranno le aree maggiormente colpite dalle piogge? La prima mappa mostra la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia fino alle ore 7 di domani mattina:

Al nord piogge e rovesci ovunque tranne il Piemonte e l'Emilia Romagna che resteranno sottovento al flusso portante da sud-ovest. Rovesci forti sulla Liguria, neve sulle Alpi sopra i 1200-1400 metri, piogge liberatrici sul resto della Valpadana che faranno scendere i tassi di inquinamento.

Al centro i rovesci arriveranno tra la sera e la notte su lunedi 9 gennaio e colpiranno il Tirreno, le aree interne e la Sardegna, lasciando in ombra pluviometrica il versante adriatico.

Al sud rovesci in arrivo nella notte sulla Campania e in parte sulla Calabria Tirrenica, per il resto tempo asciutto.

Questa invece è la sommatoria delle precipitazioni attese in Italia nell'arco della giornata di lunedi 9 gennaio:

Al nord ultimi rovesci al nord-est e poi migliora stante anche l'ingresso di correnti di Foehn. Il maltempo si sposterà al centro e al sud specie tra la bassa Toscana, il Lazio, la Campania e la Calabria Tirrenica. Rovesci sparsi anche su Sicilia e Sardegna. Quota neve in calo sull'Appennino centrale in serata fino a 1200-1400 metri. Venti molto forti in prevalenza occidentali a mari in cattive condizioni specie i bacini di ponente, temperature in calo.

Controlla sempre le previsioni dettagliate e specifiche per la tua città, continuamente aggiornate:

>>> ROMA

>>> MILANO

>>> NAPOLI



>>> altre località